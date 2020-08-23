16-річна переселенка з Алушти Віолетта Кукурудза заспівала українською мовою кримськотатарську народну пісню "Гузель Къырым".

Відповідний кліп з композицією "Мій коханий Крим" дівчина опублікувала на особистому YouTube-каналі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Мене звати Віолетта Кукурудза, мені 16 років і я народилася в Алушті (Крим). З 2014 року я живу в прекрасному місті Києві, який обожнюю, але все одно сумую за домом. Композиція, яку ви зараз почуєте – переклад кримськотатарської народної пісні "Гузель Къырым" на українську мову... Пам'ятайте, що і він нас чекає. Мій коханий Крим", – прокоментувала публікацію Віолетта.

Переселенка з Криму зворушила мережу українським варіантом пісні "Гузель Къырым" колаж

"Слухав зі сльозами на очах. Чудово! Продовжуй працювати, не зупиняйся – прорвемося!", "Молодець! Пісня і виконання – супер. Перемог і миру всім нам", "Дуже красиво і зворушливо", "Віолетта, спасибі! За оригінальне виконання, за нову кров у пісні, яка для кримських татар є головним гімном", "Дуже сильно", "До сліз", – написали користувачі.

16-річна переселенка перевела "гімн" кримськотатарського народу на українську мову і зворушила мережу

16-річна переселенка перевела "гімн" кримськотатарського народу на українську мову і зворушила мережу

16-річна переселенка перевела "гімн" кримськотатарського народу на українську мову і зворушила мережу

16-річна переселенка перевела "гімн" кримськотатарського народу на українську мову і зворушила мережу

16-річна переселенка перевела "гімн" кримськотатарського народу на українську мову і зворушила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанка Юлія Качула заспівала українською мовою пісню грузинської співачки Ніно Катамадзе під назвою Once In The Street.

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