16-річна дочка Моніки Беллуччі вперше з'явилася на обкладинці глянцю

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Дева вперше знялася для обкладинки французької версії модного журналу Elle.

На фото дівчина позує в образі від італійського бренду Dolce & Gabbana – сукні-сорочці в горошок і чорному корсеті. Автором зйомки для журналу став фотограф Йонас Бреснан (фото дивіться нижче).

Дева Кассель на обкладинці глянцю. Instagram ELLE

Відзначимо, що понад 30 років тому на обкладинці французького Elle вперше з'явилася і мама Деви – Моніка Беллуччі. На момент зйомки акторці було 23 роки. Також зірка поділилася з шанувальниками знімком дочки і привітала її з дебютом.

Моніка Беллуччі на обкладинці глянцю (1988 рік). Instagram ELLE

"Одного разу... жила була маленька дівчинка. Час летить так швидко! Нехай життя береже тебе, любов моя", – написала Беллуччі.

Моніка Беллуччі привітала доньку з дебютом. Instagram Monica Bellucci

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дева Кассель розсекретила ім'я свого бойфренда – ним виявився французький манекенник Лука Саландра.