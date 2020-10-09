16-річна дочка Моніки Беллуччі вперше з'явилася на обкладинці глянцю

16-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Дева вперше знялася для обкладинки французької версії модного журналу Elle.

На фото дівчина позує в образі від італійського бренду Dolce & Gabbana – сукні-сорочці в горошок і чорному корсеті. Автором зйомки для журналу став фотограф Йонас Бреснан (фото дивіться нижче).

Відзначимо, що понад 30 років тому на обкладинці французького Elle вперше з'явилася і мама Деви – Моніка Беллуччі. На момент зйомки акторці було 23 роки. Також зірка поділилася з шанувальниками знімком дочки і привітала її з дебютом.

"Одного разу... жила була маленька дівчинка. Час летить так швидко! Нехай життя береже тебе, любов моя", – написала Беллуччі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дева Кассель розсекретила ім'я свого бойфренда – ним виявився французький манекенник Лука Саландра.