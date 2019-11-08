155-кілограмова модель повністю роздяглася й показала масивні сідниці: фото

Найповніша модель в світі, яка важить 155 кілограмів зі зростом 1,65 м, Тесс Голлідей поділилася гарячим фото.

На світлині, опублікованій в Instagram-stories, 34-річна Тесс постала без одягу. Знаменитість знялася цілковито голою прямо посеред пустелі, повернувшись сідницями до камери.

Тесс Голлідей Інстаграм

Показово, що подібні фотографії – не рідкість у соцмережі Голлідей. Модель без краплі сорому публікує відверті кадри, на яких позує у відвертому вбранні або топлес.

І, варто зазначити, такі знімки припадають до душі її численним шанувальникам. Фанати зазвичай закидують модель компліментами.

Тесс Голлідей Інстаграм

Якими ще фото Тесс ділиться зі своїми підписниками.

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Тесс Голлідей Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча і акторка Евеліна Бледанс роздяглася перед камерою. Так, артистка показала шанувальникам фото, на якому позувала в купальнику, стоячи біля водоспаду.

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