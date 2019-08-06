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"15 років не ступала нога чоловіка": дочка Шукшиної розповіла про секс 80-річної мами з Алібасовим

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Молодша дочка Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга не розуміє шлюб матері з Барі Алібасовим, стосунки яких збудовані без сексу і спільного побуту.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" вона зізналася, що хоче розлучення Лідії з відомим продюсером.

"Я не знаю, навіщо був потрібен цей шлюб моїй мамі. "Ми ніколи не жили разом. Спільного побуту у нас не було, сексу теж", – нещодавно зізналася мені вона. Це зізнання мене засмутило. Напрошується питання: навіщо тоді всі ці шоу з весіллями-одруженнями", – зізналася вона.

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Шукшина додала, що 15 років між нею і матір'ю були натягнуті стосунки, хоча зараз вони возз'єдналися, чому обидві раді.

Шукшина і Алібасов

Шукшина і Алібасов

instagram / alibasov_nana /

"Так ось, з початку літа я постійно перебуваю з нею. Скажу вам чесно, в нашу родову квартиру на вулиці Бочкова довгі роки не ступала нога чоловіка, тому все прийшло до совершеннейшного безладу. Мама не вміє сама господарювати, а допомоги для неї немає ніякої. Почасти в цьому і моя вина, матусю ніколи не можна кидати. Все літо я привожу до ладу квитанції по комунальним платежам, лагоджу сантехніку, яка багато років була в жалюгідному стані", – додала вона.

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

Барі Алібасов і Лідія Федосєєва-Шукшина

instagram / alibasov_nana /

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алібасов і легенда радянського кіно Лідія Федосєєва-Шукшина одружилися в 2018 році.

4 червня 2019 року продюсер отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві. Після цього через півмісяця з'явилася інформація, що і Лідія була госпіталізована після нападу бронхіальної астми.

Їхній шлюб багатьом припав не до душі. Після одужання на цьому грунті Алібасов накинувся на свою подругу в прямому ефірі, яка всіляко обзивала Лідію. Невдоволення також висловлюють з боку Шукшиної.

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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