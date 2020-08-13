15-річний син померлого Децла записав свій перший реп: про що трек

Ольга Веркалець Люди 18:36, 13.08.2020

Син померлого російського репера Децла (Кирила Толмацького) Антоній Кисельов записав свій перший трек, який присвятив політиці.

15-річний виконавець, який виступає під псевдонімом Juzeppe Junior (один із сценічних ніків його батька був Juzeppe Jostko), опублікував фрагмент пісні на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).

Децл помер у 2019 році
Salve Music

У реп-композиції Антоній згадує "тоталітарні чистки" і говорить про недоліки існуючого державного ладу.

"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитав хлопець.

Шанувальники Кисельова неоднозначно відреагували на трек. Одні побажали йому продовжувати справу Децла, а інші відзначили, що не варто було зачіпати тему політики.

"Ти просто розбурхав наші душі, знайомим тембром і продовженням творити", "У 15 років про вечірки краще співати, про любов", "Чудовий початок у хлопця", – написали в коментарях.

Користувачі соцмережі побажали продовжувати справу Децла
Скриншот коментарів
Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на трек сина Децла
Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Децл помер в ніч на 3 лютого 2019 року після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Проте розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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