15-річний син померлого Децла записав свій перший реп: про що трек

Син померлого Децла записав свій перший реп.
Син померлого російського репера Децла (Кирила Толмацького) Антоній Кисельов записав свій перший трек, який присвятив політиці.
15-річний виконавець, який виступає під псевдонімом Juzeppe Junior (один із сценічних ніків його батька був Juzeppe Jostko), опублікував фрагмент пісні на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).
Децл помер у 2019 році Salve Music
У реп-композиції Антоній згадує "тоталітарні чистки" і говорить про недоліки існуючого державного ладу.
"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитав хлопець.
Шанувальники Кисельова неоднозначно відреагували на трек. Одні побажали йому продовжувати справу Децла, а інші відзначили, що не варто було зачіпати тему політики.
"Ти просто розбурхав наші душі, знайомим тембром і продовженням творити", "У 15 років про вечірки краще співати, про любов", "Чудовий початок у хлопця", – написали в коментарях.
Користувачі соцмережі побажали продовжувати справу Децла Скриншот коментарів
Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на трек сина Децла Скриншот коментарів
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Децл помер в ніч на 3 лютого 2019 року після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.
Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.
Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.
Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Проте розтин показав, що в організмі відсутні речовини.