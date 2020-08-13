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15-річний син померлого Децла записав свій перший реп: про що трек

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,7 т.
Син померлого Децла записав свій перший реп

Син померлого Децла записав свій перший реп.

Син померлого російського репера Децла (Кирила Толмацького) Антоній Кисельов записав свій перший трек, який присвятив політиці.

15-річний виконавець, який виступає під псевдонімом Juzeppe Junior (один із сценічних ніків його батька був Juzeppe Jostko), опублікував фрагмент пісні на своїй сторінці в Instagram (відео дивіться нижче).

Децл помер у 2019 році

Децл помер у 2019 році Salve Music

У реп-композиції Антоній згадує "тоталітарні чистки" і говорить про недоліки існуючого державного ладу.

"Надоели метафоры и афоризмы, Грязные стразы и конформисты. Фальшивые списки — в них в зоне риска Ожидаешь, терпя тоталитарные чистки", – зачитав хлопець.

Шанувальники Кисельова неоднозначно відреагували на трек. Одні побажали йому продовжувати справу Децла, а інші відзначили, що не варто було зачіпати тему політики.

"Ти просто розбурхав наші душі, знайомим тембром і продовженням творити", "У 15 років про вечірки краще співати, про любов", "Чудовий початок у хлопця", – написали в коментарях.

Користувачі соцмережі побажали продовжувати справу Децла

Користувачі соцмережі побажали продовжувати справу Децла Скриншот коментарів

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на трек сина Децла

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на трек сина Децла Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Децл помер в ніч на 3 лютого 2019 року після свого виступу на закритій вечірці в Іжевську.

  • Перед смертю у Толмацького трапився напад – у артиста спершу почали боліти кисті рук, потім він втратив свідомість.

  • Його концертний директор зазначив, що музикант раптово зблід, сів у крісло і помер.

  • Багато хто підозрював, що причиною є наркотики. Проте розтин показав, що в організмі відсутні речовини.

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