15-річна зірка Disney померла: чим вона хворіла

Від раку мозку померла зірка Disney Нікіта Валігва. Дівчинці було 15 років.

Діагноз дівчинці поставили в 2016 році. Про смерть актриси розповіла її колега Лупіта Ніонго на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Микита Валігва

У 2017 році, через рік лікування, медики констатували ремісію, Валігва змогла відновити навчання. Однак в 2019 році лікарі виявили ще одну пухлину, яка і привела до смерті.

"З великим сумом я пишу про смерть Нікіти Валігви, милої, теплої, талановитої дівчини, з якою я працювала над фільмом Королева Катве", – написала Ніонго.

Нікіта Валігва здобула популярність завдяки ролі Глорії у фільмі "Королева Катве", присвяченому Фіоні Мутесі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в США помер зірка Disney і Marvel 20-річний актор і танцюрист Камерон Бойс.

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