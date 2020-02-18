15-річна зірка Disney померла: чим вона хворіла

Від раку мозку померла зірка Disney Нікіта Валігва. Дівчинці було 15 років.
Діагноз дівчинці поставили в 2016 році. Про смерть актриси розповіла її колега Лупіта Ніонго на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Микита Валігва
У 2017 році, через рік лікування, медики констатували ремісію, Валігва змогла відновити навчання. Однак в 2019 році лікарі виявили ще одну пухлину, яка і привела до смерті.
"З великим сумом я пишу про смерть Нікіти Валігви, милої, теплої, талановитої дівчини, з якою я працювала над фільмом Королева Катве", – написала Ніонго.
It is with great sadness that I post about the passing of Nikita Waligwa , the sweet, warm, talented girl whom I worked with on the film , Queen Of Katwe. She played Gloria with such vibrancy. In her real life she had the enormous challenge of battling brain cancer . My thoughts and prayers are with her family and community as they come to terms with having to say goodbye so soon . May she truly rest in piece. May it be well with her soul.
Нікіта Валігва здобула популярність завдяки ролі Глорії у фільмі "Королева Катве", присвяченому Фіоні Мутесі.
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