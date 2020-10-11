15-річна донька Полякової заспівала і здивувала маму. Відео

Obozrevatel Люди 14:20, 11.10.2020 Оновлено: 14:25, 11.10.2020

Старша донька української співачки Олі Полякової 15-річна Маша заспівала.

На сторінці в Instagram дівчина показала, як співає з гуртом і, судячи з усього, записує свій перший трек.

"Soon ...", – підписала ролик у фотоблозі Маша.

Сама ж Полякова не залишила без уваги музичні амбіції доньки. Артистка опублікувала ролик зі співом Маші в Instagram і написала, що пишається нею.

"Я не знаю, що вона співає, як вона зібрала цих людей, що це за музика, хто це написав і де вони репетирують! Але тільки так і робиться справа твого життя, САМОСТІЙНО!!! Я підтримала б і порадила б, але ти не просиш, люблю, пишаюся, давай, давай", – прокоментувала старання доньки співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доньку Полякової розкритикували за відверте відео.

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