15-річна донька Полякової заспівала і здивувала маму. Відео

Старша донька української співачки Олі Полякової 15-річна Маша заспівала.

На сторінці в Instagram дівчина показала, як співає з гуртом і, судячи з усього, записує свій перший трек.

"Soon ...", – підписала ролик у фотоблозі Маша.

Сама ж Полякова не залишила без уваги музичні амбіції доньки. Артистка опублікувала ролик зі співом Маші в Instagram і написала, що пишається нею.

"Я не знаю, що вона співає, як вона зібрала цих людей, що це за музика, хто це написав і де вони репетирують! Але тільки так і робиться справа твого життя, САМОСТІЙНО!!! Я підтримала б і порадила б, але ти не просиш, люблю, пишаюся, давай, давай", – прокоментувала старання доньки співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доньку Полякової розкритикували за відверте відео.