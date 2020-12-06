15-річна донька Полякової відверто розповіла про конфлікти з мамою

Донька відомої української співачки Олі Полякової 15-річна Маша розповіла про конфлікти між нею і її зірковою мамою.

В інтерв'ю для програми "Світське життя" Маша зізналася, як реагує на те, що співачка показує прямі ефіри з їхнім життям, де часто виникають скандали. Зокрема, зірка навіть показувала сльози і бійки сестер між собою.

"Я знала, що так буде, адже це моя мама, тому вже змирилася із цим. Це мінімум, що у нас твориться вдома. Все нормально", – відповіла донька артистки.

Також 15-річна Маша прокоментувала слова Полякової, коли та заявила, що її донька заходить на порносайти. Вона повідомила, що її не хвилює ця ситуація, але обурює те, що зіркова мама обмежує її користуватися гаджетами.

"Вони забирають його у мене щоночі. Це мене дуже дратує, тому що я хочу все таки початитися. Я приходжу додому о 22, а о 23:30 у мене вже забирають телефон, до цього я весь час зайнята, і в школі його забирають. Я не можу їм насититися", – розповіла Маша.

Варто відзначити, що зараз донька Полякової йде стопами своєї мами: юна зірка заспівала і навіть показала відео, як записує свою першу пісню. Крім цього, вона дебютувала як акторка в серіалі про українську молодь SEX INSTA ZNO.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доньку Полякової розкритикували за відверте відео.