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11 червня • оновлено в 12:52
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15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику

1.6т
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Донька української співачки Олі Полякової Маша поділилася з шанувальниками фото в купальнику.

Відповідні знімки 15-річна дівчинка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в басейні, продемонструвавши струнку фігуру.

Донька Полякової Маша

Донька Полякової Маша

Instagram Маша Полякова

"Як вам потепління?" – підписала публікацію донька Полякової.

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram Маша Полякова

Донька Полякової продемонструвала фігуру

Донька Полякової продемонструвала фігуру

Instagram Маша Полякова

Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нових знімків Маші. Вони засипали доньку Полякової компліментами.

15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику
15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику
15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику
15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ольги Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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