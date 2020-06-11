15-річна донька Полякової похвалилася стрункою фігурою в купальнику

Донька української співачки Олі Полякової Маша поділилася з шанувальниками фото в купальнику.
Відповідні знімки 15-річна дівчинка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в басейні, продемонструвавши струнку фігуру.
Донька Полякової Маша
Instagram Маша Полякова
"Як вам потепління?" – підписала публікацію донька Полякової.
Маша Полякова
Instagram Маша Полякова
Донька Полякової продемонструвала фігуру
Instagram Маша Полякова
Зазначимо, що підписники прийшли в захват від нових знімків Маші. Вони засипали доньку Полякової компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Ольги Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі.
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