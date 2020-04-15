15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі, й нарвалася на критику в мережі.
Знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Так, Маша вирішила приєднатися до популярного в мережі челенджу Mugshot, суть якого полягає в створенні фотографій з імітованими синцями й порізами на обличчі.
"Не хвилюйтеся, зі мною все добре, це просто mugshot. А як ви ставитеся до сучасних трендів?", – поцікавилася у шанувальників Маша.
Втім, у мережі багато користувачів не оцінили знімки дочки Полякової, і засипали Машу негативними коментарями.
"Жах", "Нічого гарного немає", "Нерозумно", "Тупі тренди", "Як таке можна публікувати?", "З мізками все погано", – обурювалися шанувальники в коментарях.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Полякова впала з коня та отримала серйозні травми.