15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу

Анна Міхно люди 15:56, 15.04.2020

Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі, й нарвалася на критику в мережі.

Знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova

Так, Маша вирішила приєднатися до популярного в мережі челенджу Mugshot, суть якого полягає в створенні фотографій з імітованими синцями й порізами на обличчі.

"Не хвилюйтеся, зі мною все добре, це просто mugshot. А як ви ставитеся до сучасних трендів?", – поцікавилася у шанувальників Маша.

Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova
Маша Полякова
Instagram @mashapolyakova

Втім, у мережі багато користувачів не оцінили знімки дочки Полякової, і засипали Машу негативними коментарями.

"Жах", "Нічого гарного немає", "Нерозумно", "Тупі тренди", "Як таке можна публікувати?", "З мізками все погано", – обурювалися шанувальники в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Полякова впала з коня та отримала серйозні травми.

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