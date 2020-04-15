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15 квітня • оновлено в 16:06
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15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу

1.4т
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Дочка популярної української співачки Олі Полякової Маша опублікувала фото, на якому показала побої на обличчі, й нарвалася на критику в мережі.

Знімком дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram @mashapolyakova

Так, Маша вирішила приєднатися до популярного в мережі челенджу Mugshot, суть якого полягає в створенні фотографій з імітованими синцями й порізами на обличчі.

"Не хвилюйтеся, зі мною все добре, це просто mugshot. А як ви ставитеся до сучасних трендів?", – поцікавилася у шанувальників Маша.

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram @mashapolyakova

Маша Полякова

Маша Полякова

Instagram @mashapolyakova

Втім, у мережі багато користувачів не оцінили знімки дочки Полякової, і засипали Машу негативними коментарями.

"Жах", "Нічого гарного немає", "Нерозумно", "Тупі тренди", "Як таке можна публікувати?", "З мізками все погано", – обурювалися шанувальники в коментарях.

"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу
"З мізками погано": 15-річна дочка Полякової показала побої на обличчі й розлютила мережу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Маша Полякова впала з коня та отримала серйозні травми.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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