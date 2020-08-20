15-річна дочка Моніки Беллуччі розсекретила свого хлопця: з'явилися фото пари

15-річна дочка Моніки Беллуччі і Венсана Касселя Дева розсекретила свого бойфренда – ним виявився французький манекенник Лука Саландра.

Фотографії з хлопцем під час відпочинку в Сен-Тропе (Франція) дівчина опублікувала в своєму Instagram-акаунті. Деякі шанувальники Діви припустили, що пара зустрічається майже шість місяців (фото дивіться нижче).

Дева Кассель вперше показала свого бойфренда Instagram @d.casseluxxi

Поки невідомо, чи знайомила Кассель коханого зі своїми батьками. Зате нова дружина батька дівчини Тіна Кунакі активно коментує спільні фото закоханих.

Дева Кассель і Лука Саландра Instagram @d.casseluxxi

Як пише видання "Сплетник", Лука співпрацює з кількома модельними агентствами, а до пандемії брав участь в показах у рамках Тижня моди в Парижі.

Лука Саландра The Rakish Gent

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 55-річна італійська актриса Моніка Беллуччі ошелешила шанувальників різко постарілим зовнішнім виглядом на фото.

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