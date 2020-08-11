15-річна дочка Єфремова розповіла про залежність і знущання матері

15-річна дочка скандального актора Михайла Єфремова Віра розповіла про те, що після арешту батька через смертельну ДТП, стала жертвою цькування. Також, за її словами, вона страждає не тільки від хейтерів, але і від власної матері, яка ображає її.

Віра Єфремова зізналася, що постійно конфліктує з матір'ю Софією Кругликовою. Нібито Кругликова багато років змушує спадкоємицю ходити до церкви, хоча та не хоче цього робити. На тлі постійного стресу у дівчини виникла нікотинова залежність у 15 років, пише "СтарХит".

"У всіх навколо є хлопець або дівчина, а у мене – нікотинова залежність і мама, котора постійно принижує. Останні чотири дні виживаю на чаї та шоколаді, тому що не можу виносити навіть секунди поруч з мамою. І кожен раз, коли встаю з ліжка, просто втрачаю свідомість", – поділилася переживаннями дочка зірки.

Софія Кругликова народила від Єфремова трьох дітей СтарХит

Відзначимо, раніше Віра також опублікувала відео, яке завершується словами: "я закінчую своє найкраще шоу". Шанувальники вирішили, що спадкоємиця Єфремова хоче звести рахунки з життям, і почали переконувати її не робити дурниць. У підсумку через кілька годин Віра подякувала кожному небайдужому.

"Ви врятували мені життя", – зізналася донька актора, після чого видалила дивну публікацію.

Також відомо, що Віра завжди була дуже близька з батьком, тому зараз дуже непокоїться. У соціальних мережах дівчина висловилася про тата лише одного разу.

"Все х**ово, але він добрішим став. Виявився не таким, яким я його уявляла", – написала спадкоємиця зірки.

Відзначимо, що згідно з матеріалами справи, які оприлюднили під час першого засідання, актор Михайло Єфремов в момент ДТП зі смертельними наслідками був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну. Крім того, за словами інсайдерів, в машині артиста знайшли сліди гашиша.

Також стало відомо, що Михайло Єфремов був сам в своєму автомобілі на момент аварії – згідно з результатами експертизи, позашляховик артиста був технічно справний, а версія, що за кермом нібито був не він, не відповідає дійсності. Так, на подушці безпеки в автомобілі знайшли сліди ДНК Єфремова.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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