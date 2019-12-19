13 років по тому: як зараз виглядає і чим займається Фібі з серіалу "Усі жінки – відьми"

Незважаючи на те, що серіал "Усі жінки – відьми" завершився ще 13 років тому, багато хто досі продовжує асоціювати актрису Аліссу Мілано з її героїнею Фібі.
OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз виглядає і чим займається зірка.
Алісса Мілано
bigmir.net
У серіалі про сестер-відьом, який йшов вісім років, образ героїні Мілано неодноразово змінювався. Так, на початку "ЗУсі жінки – відьми" Фібі постала перед глядачами легковажною дівчиною в гламурних вбраннях.
Алісса Мілано
кадр із серіалу
Алісса Мілано
кадр із серіалу
А до кінця серіалу Фібі стала елегантною і стильною жінкою.
Алісса Мілано
кадр із серіалу
Втім, варто зазначити, що Алісса Мілано була улюбленою героїнею для тисяч глядачів, незважаючи на зміни в образі.
Алісса Мілано
кадр із серіалу
Після завершення "Усі жінки – відьми" актриса продовжила зніматися: у 2007 році з'явилася в серіалі "Мене звуть Ерл", у відеокліпі групи "Blink-182", в декількох рекламних кампаніях.
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Також Алісса запустила власну лінію одягу.
У 2013 році Мілано знімалася в телесеріалі "Коханки", однак після двох сезонів покинула проект в зв'язку з народженням дочки.
Алісса Мілано
кадр із серіалу
Ось уже 10 років зірка щаслива в шлюбі з агентом Дейвом Бульярі. Разом з чоловіком Алісса виховує двох дітей: 8-річного Міло і 5-річну Елізабеллу.
Алісса Мілано з донькою
Instagram @milano_alyssa
У своєму Instagram Мілано регулярно публікує особисті фотографії, дивлячись на які створюється враження, що актриса практично не змінилася з часів серіалу.
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Більш того, шанувальники зрідка навіть цікавляться у актриси про її секрет молодості, адже сьогодні зірка виглядає так само, як і 13 років тому.
Алісса Мілано з чоловіком
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано з донькою
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано без макіяжу
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Актриса не часто з'являється на червоних доріжках.
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано
Instagram @milano_alyssa
Алісса Мілано підтримує хороші відносини з іншою актрисою з серіалу "Усі жінки – відьми" Холлі Марі Комбс, яка виконала роль Пайпер.
Алісса Мілано і Холлі Марі Комбс
Instagram @milano_alyssa
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася головна героїня серіалу "Не родись вродливою" Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.
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