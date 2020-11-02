13-річну доньку Дани Борисової серйозно побив батько: ведуча показала фото

Російська телеведуча Дана Борисова заявила, що її 13-річну дочку Поліну побив рідний батько. Артистка також показала знімки побоїв.

За словами телезірки, вона відправила дівчинку до родичів на вихідні. Як тільки Поліна ввійшла в будинок батька, він почав її ображати, а після цього побив і вивихнув їй палець. Про це Борисова написала на особистій сторінці в Instagram.

"Тепер і моя сім'я зіткнулася з домашнім насильством. Дочка Поліна ввечері пішла в сусідній житловий комплекс у гості до тата, бабусі і дідуся. Макс (батько дівчинки. – Ред.) жодного разу не був одружений. Поліна його єдина дитина. Він із порога став ображати її: ти страшна, ти жирна, ти ніхто, вся в матір. А потім накинувся, повалив на підлогу й побив паском. Важливо! Бабуся і дідусь цієї миті були поруч, але коли він став її бити – пішли в іншу кімнату, щоб "не заважати йому виховувати дитину", – розповіла Борисова.

Доньку ведучої побив рідний батько. Instagram Дани Борисової

Вона додала, що в дівчинки по всьому тілі залишилися гематоми від ременя, а також вивихнутий палець на руці. Також Борисова повідомила виданню Super, що колишній цивільний чоловік уже не вперше піднімає руку на їхню спільну дитину. Вона спілкувалася з адвокатом і має намір домогтися справедливого покарання для чоловіка.

Батько побив доньку Дани Борисової. Telegram-канал Super

"Ми зробили фото слідів від ременя на руках і на нозі, ще був вивихнутий палець. З'їздили в травмпункт, замотали. Вона каже, що такі випадки з ременем були й раніше, коли я тільки повернулася з реабілітації. У нього завжди були спалахи агресії. У Поліни вже почалося: "Тато хороший, може, я винна?". Я їй відповіла, що він може й хороший, але тебе побив. Якусь відповідальність він за це понесе, мені вже адвокат зателефонував. Я поки не знаю, як саме , але точно щось із цим зробимо", – підсумувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дана Борисова серйозно страждала від наркотичної залежності. Вона стверджувала, що на наркотики її підсадив продюсер Тіма Брик, який помер 2016 року. Пізніше Борисова пройшла примусове лікування в Таїланді.