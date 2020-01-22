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22 січня • оновлено в 05:51
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12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

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Дванадцять років тому вийшов на екрани американський серіал "Пуститися берега", що розповідає історію шкільного вчителя Уолтера Уайта, який, дізнавшись, що хворіє на неоперабельний рак легенів, вирішує виготовляти і продавати метамфетамін, щоб забезпечити свою сім'ю.

Серіал транслювався з 20 січня 2008 року по 29 вересня 2013 року і складався з п'яти сезонів і 62 епізодів. Кримінальна драма "Пуститися берега" була визнана одним із кращих американських телесеріалів і була удостоєна безлічі нагород.

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні
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Про те, як сьогодні виглядають зірки, які зіграли головних героїв серіалу, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Брайан Кренстон

Брайан Кренстон

Брайан Кренстон

wikipedia.org

Брайан Кренстон відомий як виконавець головної ролі вчителя хімії Уолтера Уайта в серіалі "Пуститися берега". Роль Уайта принесла Кренстону всесвітню популярність і чотири премії "Еммі" за кращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі. В останні роки актор продовжує зніматися в кіно, він також озвучує персонажів у популярних мультфільмах.

Аарон Пол

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

wikipedia.org

Аарон Пол – лауреат премії "Еммі" за кращу чоловічу роль другого плану в серіалі "Пуститися берега", де він зіграв колишнього учня Уолтера Уайта, що став його спільником у наркобізнесі. Зараз Аарон Пол продовжує зніматися в кіно, останні фільми за його участю: "Знайди мене, якщо зможеш", "Чорне дзеркало", "Світ Дикого Заходу". У 2013 році зірка серіалу "Пуститися берегу" одружився, в лютому 2018 року в нього народилася дочка – Сторі Аннабелль Пол.

Анна Ганн

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

24smi.org

Анна Ганн запам'яталася в серіалі "Пуститися берега" за роллю дружини Уолтера, Скайлер Уайт – домогосподарки, яка на початку серіалу була вагітна другою дитиною. Дізнавшись про незаконну діяльність чоловіка, Скайлер Уайт вимагає розлучення, але заради збереження сім'ї відмовляється від свого наміру, поступово упокорюється і допомагає Уолтеру у "відмиванні грошей".

"Пуститися берега" приніс Анні Ганн дві премії "Еммі" за кращу жіночу роль другого плану в драматичному серіалі. Також актриса зіграла головну роль у мінісеріалі "Грейспойнт" в 2014 році, а в 2019-му знялася у фільмі "Дедвуд".

Ар Джей Мітт

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

wikipedia.org

Ар Джей Мітт найбільш відомий за роллю Уолтера Уайта-молодшого в серіалі "Пуститися берега". Як і його герой у серіалі, Мітт страждає на дитячий церебральний параліч. Хоча він повинен був вчитися використовувати милиці і вимовляти нечленороздільно текст для ролі в серіалі, в дійсності він займається фізіо- та трудотерапією щодня, щоб подолати ефекти помірного випадку церебрального паралічу. На сьогоднішній день Ар Джей Мітт продовжує зніматися у фільмах, також він є представником кампанії "Залучення в мистецтво та ЗМІ людей з обмеженими можливостями".

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Дін Норріс

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

instagram.com/deanjnorris

Дін Норріс зіграв у серіалі "Пуститися берега" агента ОБН Хенка Шрейдера. Також він відомий за роллю Джима Ренні в телесеріалі "Під куполом". З останніх його проєктів – ролі у фільмах "Жага смерті", "Битва преподів"; серіалах "Теорія Великого вибуху" і "Сини свободи".

Бетсі Брандт

12 років серіалу "Пуститися берега": як склалася доля головних зірок і як вони виглядають сьогодні

my-hit.org

Бетсі Брандт зіграла в серіалі "Пуститися берега" роль Марі Шрейдер – сестри Скайлер і дружини Хенка, співробітниці лабораторії рентгенографії. Після роботи в "Пуститися берега" вона зіграла головну жіночу роль у ситкомі NBC "Шоу Майкла Джей Фокса", а також одну з центральних ролей у ситкомі CBS "Життя в деталях".

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Автор
Аліна Мельник
Місце
США
Теги
шоу-бизнес актриса актор зірки Голливуд кіно серіал
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