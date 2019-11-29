12-річна дочка Началової показала новонароджену сестру

Колишній чоловік трагічно загиблої співачки Юлії Началової Євген Алдонін втретє став батьком. З новонародженою вже познайомилася дочка співачки, 12-річна Віра.
Зворушливим знімком з двома сестрами Алдонін поділився в своєму Instagram.
"Ділимося нашою радістю, 23.11.2019 - день народження нашої донечки! Анжеліка Євгеніївна Алдоніна! Ми вже вдома", - підписав фото щасливий батько.
Євген Алдонін з дітьми
На знімку 12-річна дочка Началової тримає новонароджену на руках, а Алдонін обіймає свого трирічного сина Артема. Правда, розглянути обличчя дівчинки так і не вдалося, адже батьки закрили його стікером.
Євген Алдонін з дітьми і дружиною
Разом з Юлією Началовою Алдонін прожив п'ять років. Після розлучення їхня дочка Віра залишилася жити зі співачкою. Зараз дівчинка живе з бабусею і дідусем, проте багато часу проводить з новою сім'єю тата.
Юлія Началова з донькою Вірою
Євген Алдонін з дітьми і дружиною
Євген Алдонін з дітьми і дружиною
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гострої ниркової недостатності.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хвороби Началова читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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