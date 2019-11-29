12-річна дочка Началової показала новонароджену сестру

Колишній чоловік трагічно загиблої співачки Юлії Началової Євген Алдонін втретє став батьком. З новонародженою вже познайомилася дочка співачки, 12-річна Віра.

Зворушливим знімком з двома сестрами Алдонін поділився в своєму Instagram.

"Ділимося нашою радістю, 23.11.2019 - день народження нашої донечки! Анжеліка Євгеніївна Алдоніна! Ми вже вдома", - підписав фото щасливий батько.

Євген Алдонін з дітьми Instagram

На знімку 12-річна дочка Началової тримає новонароджену на руках, а Алдонін обіймає свого трирічного сина Артема. Правда, розглянути обличчя дівчинки так і не вдалося, адже батьки закрили його стікером.

Євген Алдонін з дітьми і дружиною Instagram

Разом з Юлією Началовою Алдонін прожив п'ять років. Після розлучення їхня дочка Віра залишилася жити зі співачкою. Зараз дівчинка живе з бабусею і дідусем, проте багато часу проводить з новою сім'єю тата.

Юлія Началова з донькою Вірою Instagram

Євген Алдонін з дітьми і дружиною Instagram

Євген Алдонін з дітьми і дружиною Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!