12 найяскравіших нарядів королеви Єлизавети II. Фото
Рівно 67 років тому, 2 червня 1953, в Великобританії відбулася коронація Єлизавети II. Урочистості відбувалися у Вестмінстерському абатстві і стало першою в історії коронацією, яку транслювало телебачення.
Єлизавета II з 2015 року є найстарішою, а з 2016 року – самої долгоправящей діючої королівською особою в світі. Кожен вихід Її Величності в світло стає подією, а англійці навіть роблять ставки на те, якого кольору буде новий наряд королеви. Найяскравіші образи Єлизавети II зібрав для своїх читачів OBOZREVATEL.
Не секрет, що Єлизавета II вважає за краще в своєму гардеробі яскраві кольори. Так, на публіці англійська королева з'являється в строкатих нарядів всіх відтінків веселки.
Дружина молодшого сина Єлизавети Софі, графиня Уессекська, в 2017 році в розмові з журналістами розповіла, що яскраві пальто і сукні королева носить на світські заходи для того, щоб її могли побачити в натовпі. Однак навряд чи це єдина причина, по якій Єлизавета II носить такий одяг.
Раніше OBOZREVATEL публікував 10 рідкісних фото молодості 94-річної королеви Єлизавети II.