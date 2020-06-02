12 найяскравіших нарядів королеви Єлизавети II. Фото

Рівно 67 років тому, 2 червня 1953, в Великобританії відбулася коронація Єлизавети II. Урочистості відбувалися у Вестмінстерському абатстві і стало першою в історії коронацією, яку транслювало телебачення.

Єлизавета II з 2015 року є найстарішою, а з 2016 року – самої долгоправящей діючої королівською особою в світі. Кожен вихід Її Величності в світло стає подією, а англійці навіть роблять ставки на те, якого кольору буде новий наряд королеви. Найяскравіші образи Єлизавети II зібрав для своїх читачів OBOZREVATEL.

Королева Єлизавета II Getty Images

Не секрет, що Єлизавета II вважає за краще в своєму гардеробі яскраві кольори. Так, на публіці англійська королева з'являється в строкатих нарядів всіх відтінків веселки.

Дружина молодшого сина Єлизавети Софі, графиня Уессекська, в 2017 році в розмові з журналістами розповіла, що яскраві пальто і сукні королева носить на світські заходи для того, щоб її могли побачити в натовпі. Однак навряд чи це єдина причина, по якій Єлизавета II носить такий одяг.

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Королева Єлизавета II Getty Images

Королева Єлизавета II Getty Images

Королева Єлизавета II Getty Images

Королева Єлизавета II Getty Images

Королева Єлизавета II Getty Images

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Королева Єлизавета II Rex Features / Fotodom

Раніше OBOZREVATEL публікував 10 рідкісних фото молодості 94-річної королеви Єлизавети II.