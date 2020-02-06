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7 лютого • оновлено в 09:23
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103-річний Кірк Дуглас помер: як виглядає його 100-річна дружина та в чому секрет довголіття

23.4т
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У середу, 5 лютого, в США помер відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас. Йому було 103 роки.

Так, у зірки залишилося четверо дітей: Майкл, Ерік, Джоел та Пітер. А також дружина Енн Байденс, якій у квітні минулого року виповнилося 100 років. Про те, як виглядає дружина Дугласа і в чому секрет довголіття, – дізнайтеся далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Енн Байденс і Кірк Дуглас

Енн Байденс і Кірк Дуглас

Фото: rg.ru

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Енн Байденс народилася 23 квітня 1919 року в Ганновері, Німеччина. Вона – американська благодійниця, продюсерка та актриса епізоду. Входить до міжнародного списку найстильніших знаменитостей з 1970 року.

Енн Байденс

Енн Байденс

Фото: wikimedia.org

Познайомилася Енн з Дуласом у 1953 році в Парижі під час зйомок фільму. 29 травня 1954 вона вийшла за актора заміж. У неї від нього два сини: Пітер і Ерік.

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: www.horizonnews.com.au

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: www.choiz.me

Кірк Дуглас і Енн Байденс з синами

Кірк Дуглас і Енн Байденс з синами

Фото: www.celebitchy.com

Раніше Кірк Дуглас зазначав, що головний секрет їхнього довголіття з дружиною – щасливий шлюб.

"Мені дуже пощастило з нею. Ми доповнюємо один одного. Я вважаю, що наш чудовий шлюб і наші бесіди на світанку і в сутінках допомогли нам прожити так довго", – розповідав актор.

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: kulturologia.ru

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: www.lastampa.it

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: www.lastampa.it

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Кірк Дуглас і Енн Байденс

Фото: hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий за серіалом "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
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Smith Zlata
Smith Zlata
У него осталось 4 детей! Забыли Майкла и Джоэл!
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Украинцам уже не видать такой долгой жизни. Уже сделано все чтобы ты не дожил даже до пенсии.
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