10 влучних цитат королеви сарказму Фаїни Раневської
У неділю, 19 липня, виповнюється рівно 36 років з того дня, коли померла знаменита радянська актриса Фаїна Раневська.
За життя актриса славилася своїм іскрометним гумором і брутальними висловлюваннями. Багатьом вона запам'яталася як філософ з цигаркою в зубах: хтось називав її скандальною, боявся або уникав, а хтось обожнював. Однак при всьому цьому легендарна Раневська була самотньою і вразливою особистістю. OBOZREVATEL пропонує згадати найвлучніші цитати актриси.
Жінки, звичайно, розумніші. Ви коли-небудь чули про жінку, яка б втратила голову лише від того, що в чоловіка гарні ноги?
Під найгарнішим хвостом павича ховається звичайнісінька курка. Так що менше пафосу, панове.
Я помітила, що якщо не їсти хліб, цукор, жирне м'ясо, не пити пиво з рибкою – морда стає меншою, але більш сумною.
Краще бути гарною людиною, яка лається матом, ніж тихою, вихованою тварюкою.
Про Володимира Леніна: Знаєте, коли я побачила цього лисого на броньовику, то зрозуміла: на нас чекають великі неприємності.
Все приємне в цьому світі або шкідливе, або аморальне, або веде до ожиріння.
Хрін, покладений на думку оточуючих, забезпечує спокійне та щасливе життя.
Якщо жінка йде з опущеною головою – у неї є коханець! Якщо жінка йде з гордо піднятою головою – у неї є коханець! Якщо жінка тримає голову прямо – у неї є коханець! І взагалі – якщо в жінки є голова, то в неї є коханець!
Відпускайте ідіотів і клоунів зі свого життя. Цирк повинен гастролювати.
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