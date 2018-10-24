+10 кг: Лорак розкритикували за невдале вбрання

Українська співачка Ані Лорак, яка раніше стала жертвою публічної подружньої зради, нарвалася на хвилю критики в мережі через фото в незвичному вбранні.

Виконавиця опублікувала у своєму акаунті в Instagram знімок, на якому позує в жакеті з нетипово збільшеними плечима у стилі 80-х.

Більшість фоловерів не оцінили такий лук, зазначивши, що цей предмет гардероба не підходить тендітній дівчині. Багато хто також помітив занадто "густий" макіяж і сумні, втомлені очі співачки.

instagram.com/anilorak

"Очі всі виплакала", "Втомлений погляд, час у відпустку", "Очі не блищать", "З якого чоловічого плеча піджачок?" "Піджак грубуватий, як ніби великий", "Піджак зараз Валуєв шукає?" "Повнить на +10 кг", "У мого діда такий піджак із часів Леніна залишився", "Лазарєв забув у вас вдома?" "Розчарувала", "Не ваш стиль", "Не ганьбіться!" - пишуть у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ані Лорак, котра переживає скандальний розрив зі своїм чоловіком, зробила жалісливе зізнання, до якого готувала своїх шанувальників кілька днів.

Після сімейної драми Лорак презентувала пісню про подружню зраду, яку її фани сприйняли як автобіографічну.