10 емоційних фото Ангели Меркель: життя та стиль канцлера в декількох знімках

У листопаді 2020 року минуло 15 років з дня, коли Ангела Меркель вступила на посаду канцлера Німеччини. Так, 22 листопада 2005 року вона стала першою жінкою на цій посаді.

Сьогодні ж її називають одним з найвпливовіших політиків світу і новою "залізною леді" Європи. OBOZREVATEL зібрав кілька емоційних фото канцлера, на яких вона постає в несподіваних образах.

Ангела Меркель – міністр з охорони навколишнього середовища – під час візиту на ЧАЕС, 1996 год

Ангела Меркель і прем'єр-міністр Норвегії, театр Осло, 2008 года

Ангела Меркель, президент США Джордж Буш-молодший і президент Росії Володимир Путін, саміт G8, Хайлігендамм, 2007 рік AP

Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд у Парижі після терористичної атаки на редакцію журналу Charlie Hebdo AP

Ангела Меркель під час урочистої церемонії на честь 500-річчя баварського закону про чистоту пива, Інгольштадт Pinterest

Ангела Меркель годує пінгвінів у своєму виборчому окрузі в землі Мекленбург – Передня Померанія, серпень 2019 року DW

Ангела Меркель у Марловском пташиному парку під час поїздки до виборчого округу, який політик безперервно представляє в бундестазі з 1990 року. 2012 рік DW

Ангела Меркель 2016 року під час візиту до Італії, де від руйнівного землетрусу постраждав один з районів AFP

Ангела Меркель на трибуні Євро-2012 під час матчу між збірними Німеччини та Греції AP

Ангела Меркель у Німецькому центрі аерокосмічних досліджень під час огляду однієї з наукових лабораторій DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, як говорила з Меркель про українську мову.