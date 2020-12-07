10 емоційних фото Ангели Меркель: життя та стиль канцлера в декількох знімках

У листопаді 2020 року минуло 15 років з дня, коли Ангела Меркель вступила на посаду канцлера Німеччини. Так, 22 листопада 2005 року вона стала першою жінкою на цій посаді.

Сьогодні ж її називають одним з найвпливовіших політиків світу і новою "залізною леді" Європи. OBOZREVATEL зібрав кілька емоційних фото канцлера, на яких вона постає в несподіваних образах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська розповіла, як говорила з Меркель про українську мову.