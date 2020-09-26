Каменських засвітила пружні сідниці на яхті. Фото

Obozrevatel Папараці 13:13, 26.09.2020 Оновлено: 13:19, 26.09.2020

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок в бікіні, на якому позує на яхті. На фото співачка продемонструвала свої пружні сідниці.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброго ранку, прекрасний світ)", – підписала сексуальне фото знаменитість.

Настя Каменських показала пружні сідниці.
Instagram

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Каменських і засипали зірку втішними компліментами.

"Фігурка просто бомба! Шикарно!", "Яка красуня", "Побільше б таких фоток", - писали фоловерів під фото Каменських.

Фанати залишили схвальні коментарі під спокусливим фото Каменських.
Instagram
Фоловерів засипали співачку втішними компліментами.
Instagram
Шанувальникам сподобалося сексуальне фото Каменських.
Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

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