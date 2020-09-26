Каменських засвітила пружні сідниці на яхті. Фото
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками відвертим фото.
На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок в бікіні, на якому позує на яхті. На фото співачка продемонструвала свої пружні сідниці.
"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброго ранку, прекрасний світ)", – підписала сексуальне фото знаменитість.
Шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Каменських і засипали зірку втішними компліментами.
"Фігурка просто бомба! Шикарно!", "Яка красуня", "Побільше б таких фоток", - писали фоловерів під фото Каменських.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).