Каменських засвітила пружні сідниці на яхті. фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок в бікіні, на якому позує на яхті. На фото співачка продемонструвала свої пружні сідниці.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброго ранку, прекрасний світ)", – підписала сексуальне фото знаменитість.

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Каменських і засипали зірку втішними компліментами.

"Фігурка просто бомба! Шикарно!", "Яка красуня", "Побільше б таких фоток", - писали фоловерів під фото Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).