Каменських засвітила пружні сідниці на яхті. Фото

Obozrevatel
Obozrevatel
Папараці
2,5 т.
Каменських засвітила пружні сідниці на яхті. фото

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками відвертим фото.

На сторінці в Instagram зірка опублікувала знімок в бікіні, на якому позує на яхті. На фото співачка продемонструвала свої пружні сідниці.

"Good morning, beautiful world (прим. Ред. Доброго ранку, прекрасний світ)", – підписала сексуальне фото знаменитість.

Настя Каменських показала пружні сідниці.

Шанувальники не змогли пройти повз пікантного знімка Каменських і засипали зірку втішними компліментами.

"Фігурка просто бомба! Шикарно!", "Яка красуня", "Побільше б таких фоток", - писали фоловерів під фото Каменських.

Фанати залишили схвальні коментарі під спокусливим фото Каменських.
Фоловерів засипали співачку втішними компліментами.
Шанувальникам сподобалося сексуальне фото Каменських.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

Настя Каменських (NK)