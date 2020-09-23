Каменських оголила груди на камеру і вразила мережу. Фото

Ольга Веркалець Папараці 10:43, 23.09.2020

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася з шанувальниками пікантними фото, на яких засвітила голі груди.

Відповідні знімки 33-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в одних лише бікіні, прикривши інтимну частину тіла руками (фото дивіться нижче).

"Починайте кожен свій день з правильних думок. З любові до себе і з внутрішньої впевненості, що у вас все вийде!" – написала Каменських.

Каменських опублікувала пікантні фото.
Instagram Настя Каменських

Шанувальники не змогли пройти повз пікантної публікації співачки та засипали її компліментами.

"Ви шикарні", "Дуже сексуально", "Попа краща, ніж у Кім", "Найкрасивіша жінка", "Потапу пощастило", – написали в коментарях.

Каменських засипали компліментами.
Instagram Настя Каменських
Шанувальники в захваті від фігури співачки.
Instagram Настя Каменських

Каменських оголила груди на камеру: дивитися інші фото

Каменських позувала топлес.
Instagram Настя Каменських
Каменських показала пишні форми.
Instagram Настя Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських розкрила секрет щасливих стосунків зі своїм чоловіком Потапом (Олексій Потапенко).

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