Адель закрутила роман з відомим репером – ЗМІ

Британську співачку Адель запідозрили в романі з популярним в Європі репером Skepta. Папарацці нібито піймали їх на святкуванні дня народження музиканта в Лондоні, проте спільні знімки не потрапили в мережу.

Про це пише видання Mirror. Джерела повідомляють, що зірки почали проводити багато часу разом, що і дало привід чуткам про їхні близькі стосунки.

Також деякі з друзів виконавців розповіли журналістам, що прогнозують артистам прекрасне спільне майбутнє, так як у них – "особливий зв'язок".

Співачка Адель закрутила роман з репером.

Адель давно знайома з репером – вони перебували в дружніх стосунках з 2016 року. Зірки неодноразово показували в соціальних мережах спільні фото, а також неоднозначно коментували пости один одного.

Адель запідозрили в романі з репером Skepta. Instagram Адель

Відзначимо, у вересні 2019 року Адель розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Саймоном Конеккі. У шлюбі у них народився син Анджело Джеймс. Після розлучення Адель почала ретельно приховувати своє особисте життя.

Skepta – британський репер нігерійського походження, справжнє ім'я – Джозеф Джуніор Аденуга. Йому 38 років. У 2016 році музикант був нагороджений премією Mercury Prize за свій альбом Konnichiwa – платівку визнали найкращим альбомом, випущеним в Англії. У 2018 році Skepta знявся для журналу GQ разом з Наомі Кемпбелл. Тоді в ЗМІ також заговорили про роман між зірками.

Як виглядає репер Skepta. Instagram Skepta

Як виглядає ймовірний обранець Адель. Instagram Skepta

Як раніше писав OBOZREVATEL, в 2017 році Адель потрапила до трійки найбільш високооплачуваних співачок. А в 2019 році з'явилися чутки, що вона має намір покинути сцену і присвятити свій час дитині.