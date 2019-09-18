Отямилася: з'явилися обнадійливі дані про стан Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка лежить в одній з клінік Москви, отямилася і дихає самостійно.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на джерела в медичних колах, підкреслюючи, що достеменна інформація про здоров'я зірки все ще тримається під секретом.

"Нова інформація про стан Анастасії Заворотнюк точно обрадує всіх, хто переймаэться за актрису. Актриса у свідомості та дихає самостійно. Між тим, рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" як і раніше зберігають мовчання", – йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що інших подробиць дізнатися поки не є можливим, тому що в палату до Анастасії не пускають нікого, крім близьких родичів.

Анастасія Заворотнюк instagram / a_zavorotnyuk

Відзначимо, раніше стало відомо, що Заворотнюк взяли під охорону в лікарні через настирливу увагу журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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