Отямилася: з'явилися обнадійливі дані про стан Заворотнюк

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка лежить в одній з клінік Москви, отямилася і дихає самостійно.
Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на джерела в медичних колах, підкреслюючи, що достеменна інформація про здоров'я зірки все ще тримається під секретом.
"Нова інформація про стан Анастасії Заворотнюк точно обрадує всіх, хто переймаэться за актрису. Актриса у свідомості та дихає самостійно. Між тим, рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" як і раніше зберігають мовчання", – йдеться в повідомленні.
Також уточнюється, що інших подробиць дізнатися поки не є можливим, тому що в палату до Анастасії не пускають нікого, крім близьких родичів.
Анастасія Заворотнюк
instagram / a_zavorotnyuk
Відзначимо, раніше стало відомо, що Заворотнюк взяли під охорону в лікарні через настирливу увагу журналістів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що артистка скасувала спектаклі в театрі і перестала з'являтися на світських заходах.
Сусіди розповіли про шокуючий зовнішній вигляд актриси і повідомили про її госпіталізацію.
Пізніше стало відомо, що Заворотнюк потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. За даними ЗМІ, її ввели в медикаментозну кому.
На тлі хвороби у неї трапився частковий параліч правої частини тіла.
Нейрохірург В'ячеслав Рак прокоментував інформацію про те, що актрису могли відключити від інтенсивної терапії.
Пізніше ЗМІ повідомили, що актрису підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
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