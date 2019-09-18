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18 вересня • оновлено в 21:27
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Отямилася: з'явилися обнадійливі дані про стан Заворотнюк

39.2т Читати матеріал російською

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка лежить в одній з клінік Москви, отямилася і дихає самостійно.

Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на джерела в медичних колах, підкреслюючи, що достеменна інформація про здоров'я зірки все ще тримається під секретом.

"Нова інформація про стан Анастасії Заворотнюк точно обрадує всіх, хто переймаэться за актрису. Актриса у свідомості та дихає самостійно. Між тим, рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" як і раніше зберігають мовчання", – йдеться в повідомленні.

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Також уточнюється, що інших подробиць дізнатися поки не є можливим, тому що в палату до Анастасії не пускають нікого, крім близьких родичів.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

instagram / a_zavorotnyuk

Відзначимо, раніше стало відомо, що Заворотнюк взяли під охорону в лікарні через настирливу увагу журналістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія Москва
Теги
шоу-бизнес хвороба рак чутки
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Он Алекс
Он Алекс
Конечно пусть выздоравливает, но на 4 й стадии, после отказа работы легких, комы и тд.. очень хочется верить, что это не очередной супер фейк как у гари алибасова после «крота»....
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Кацап Злой
Кацап Злой
Анастасия, я хоть и не Ваш поклонник, но желаю Вам скорейшего выздоровления!!!!
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bruno jordano
bruno jordano
та нам пох
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