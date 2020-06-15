"Оскар-2021" перенесли через коронавірус: названо нову дату

Шоу 23:03, 15.06.2020 Оновлено: 23:12, 15.06.2020

Американська академія кіномистецтв і наук ухвалила рішення перенести церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році в зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомила Кіноакадемія в Twitter, новою датою церемонії стало 25 квітня 2021 року.

Також продовжено період номінування фільмів – це можна зробити до 28 лютого. Остаточні номінанти стануть відомі 15 березня.

Рішення пов'язане з тривалим простоєм кіноіндустрії через коронавірус. Зараз не тільки закриті кінотеатри і перенесені кінопрем'єри, але і довгий час були під забороною зйомки.

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, Голлівуд відмовиться від зйомок секс-сцен у кіно через пандемію коронавірусу.

Коментувати
Шоу

Дивіться також

Витрати на помічників нардепів можуть вирости на 85 млн грн: з'явився документ

Суд обрав запобіжний захід Стерненку: люди зустріли рішення криками "Ганьба!"

Філатов офіційно запропонував назвати одну з вулиць у Дніпрі "тупик Коломойського". Документ

У мережі розгорівся новий мовний скандал через McDonalds: українці відреагували

Андрій Герус увійшов до трійки найбагатших "Слуг народу"