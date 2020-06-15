Американська академія кіномистецтв і наук ухвалила рішення перенести церемонію вручення премії "Оскар" у 2021 році в зв'язку з пандемією коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомила Кіноакадемія в Twitter, новою датою церемонії стало 25 квітня 2021 року.

Також продовжено період номінування фільмів – це можна зробити до 28 лютого. Остаточні номінанти стануть відомі 15 березня.

Рішення пов'язане з тривалим простоєм кіноіндустрії через коронавірус. Зараз не тільки закриті кінотеатри і перенесені кінопрем'єри, але і довгий час були під забороною зйомки.

"Оскар-2021" перенесли через коронавірус: названо нову дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, Голлівуд відмовиться від зйомок секс-сцен у кіно через пандемію коронавірусу.