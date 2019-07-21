"Ось це ноги!" Лобода збентежила Галкіна вульгарним відео

36-річна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила мережу пружними сідницями і спортивною фігурою.

Так, на своїй сторінці в Instagram артистка оприлюднила відеозапис, на якому вона в коротких шортах біля басейну виконує одну з фізичних вправ.

"Ні, я сьогодні не піду", – написав Максим Галкін, який не був готовий з ранку в неділю до фізичних навантажень.

Світлана Лобода Instagram@lobodaofficial

"Якщо ти хочеш протриматися в формі довго і бути здоровим: правило номер 1 – не роби великих перерв, як би не було тобі важко, прокидайся і йди на тренування! Через лінь і "не можу". Удачі", - написала Лобода.

Більшість фанатів стали захоплюватися апетитними формами артистки.

"Светка ти супер", "Яка розумниця", "Відмінна програма! Відмінний видгляд", "Фігура - клас. І це плоди величезної роботи! Яка МОЛОДЕЦ Светуленька", – захоплювалися підписники.

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Instagram@lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода зібрала стадіон в Нижньому Новгороді, чим похвалилася у своєму акаунті. Однак шанувальники запідозрили, що вона була п'яна, так як невиразно щось намагалася співати і ледве стояла на ногах.

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