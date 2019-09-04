"Опустилися на дно": в мережі рознесли повне відео "Жіночого Кварталу"

У мережі з'явився повний випуск нового "Жіночого Кварталу", де актриса Валерія Товстолес вийшла на сцену майже без одягу.

Шоу серед користувачів викликало багато суперечок. Зокрема, в мережі розкритикували жіночий підрозділ "кварталівців" за відсутність жартів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Жарт про гея в "Жіночому Кварталі" Кадр з відео

Валерія Товстолес вийшла майже без одягу Кадр з відео

"Як з'ясувалося, у жінок замало тем для жартів. З них 95% про сексуальність, при цьому, той випадок, коли з першої ложки наївся. Авторів міняти однозначно", "Поверніть Настю і Таню", "Ось ніби і актори гарні, але матеріал жартів повністю на дні", "Відверто кажучи, просто не смішно. Відчуття, що ті, хто пишуть їм жарти, навмисно намагаються виставити жінок тупицями", "Смішного немає взагалі нічого! Скотився на дно, схоже на заклопотаний "квартал", "Слабо і дуже", – відреагували користувачі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, нещодавно учасник студії "95 Квартал" Юрій Великий, який вперше на концерті в Одесі пародіював президента України Володимира Зеленського, поділився знімками та відео з концерту. У мережі неоднозначно відреагували на його виступ.

Пізніше в мережі розкритикували відео повного випуску без Зеленського. Пізніше Олександр Пікалов заявив, що президент дзвонив після першого концерту, який пройшов без його участі.

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