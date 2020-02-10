За "бидло" і "жадібну країну": російську зірку вирішили покарати за критику Путіна

Поліція почала дослідчу перевірку щодо російської телеведучої Олени Водонаєвої через публікацію в її Instagram щодо демографічної ситуації в РФ, що містить критику президента Володимира Путіна.
Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє ТАСС.
"Водонаєву викликали до відділення ГУ МВС РФ по Таганському району Москви. Поліцію зацікавила публікація про аборти і демографію, яку вона опублікувала в Instagram. Щодо неї почали дослідчу перевірку", – сказав співрозмовник.
Олену Водонаєву викликала поліція через критику Путіна
За словами адвоката Водонаєвої Катерини Гордон, її клієнтку "викликали в поліцію для бесіди".
"Щодо неї йде перевірка за 282 статтею КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі та приниження людської гідності). Подробиці я дізнаюся завтра, коли Водонаєву допитають у поліції", – додала адвокатка.
Нагадаємо, Водонаєва розкритикувала щорічне послання Путіна, заявивши, що не бачить сенсу, коли в бідних сім'ях "бидло" народжує дітей. Росію зірка назвала "злиденною і жадібною країною".
Мене тут знатно бомбанули. Прочитала, що в Самарській області мінохоронздоров'я рекомендував приватним клінікам відмовитися від проведення абортів. Так наша влада борються з вимиранням населення Росії, і винні в цьому всі, крім дбайливих політиків. "Держава вас не просило народжувати", - говорила Ольга Гладских, яка єдина виявилася чесна і права. На жаль, ми живемо в злиденній і жадібної країні, і якщо ви не впевнені, що зможете забезпечити знаннями і медициною, їжею і одягом себе і дитину, то просто не треба народжувати. Я не можу уявити, як справляються сім'ї, в яких по два, три, чотири дитини, а живуть вони на дві середньостатистичні зарплати? А ще мені подобаються відмовки наших політиків: то демографічна яма у них була, то гей-пропаганда все зіпсувала, а тепер з'явився ще одна причина вимирання росіян - закон про домашнє насильство. Але давайте не будемо брехати самі собі, справжня причина тільки в тому, що ми живемо в бідній країні з багатющими ресурсами. Я більше не вірю, що "завтра" буде краще, хоча бажаю для своєї країни кращого і дуже люблю землю на якій я народилася. У Росії народжують або багатії, або неосвічене бидло, в більшості своїй. Перші піклуються про те, щоб було кому витратити їх стану в найближчі століття. А другим не вистачає розуму і відповідальності усвідомити, що виховати дитину в Росії - це не просто йти по накатаній і купувати крім звичних сирків в "Пятерочка", баночку дитячого харчування і підгузники. На жаль, багато дітей в Росії з'являються не від спраги батьківства і материнства, а від банального бажання потрахаться. Я зневажаю сім'ї, які живуть в злиднях і народжують по три-чотири дитини. Навіщо? На що їх ростити? На зекономлені гроші від пільг для багатодітних сімей? Або чекати поки який - небудь мер не побачить сюжет про вашу тяжке життя в регіональному ток-шоу, і не подарує вам квартиру в новобудові? Дівчата, які мене читають, судячи зі статистики мого профілю, ви і є головний "материнський фонд" нашої країни. Так от, не слухайте рекомендації (карусель ➡️)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва назвала журналістів федеральних каналів РФ повіями.
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