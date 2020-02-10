За "бидло" і "жадібну країну": російську зірку вирішили покарати за критику Путіна

Поліція почала дослідчу перевірку щодо російської телеведучої Олени Водонаєвої через публікацію в її Instagram щодо демографічної ситуації в РФ, що містить критику президента Володимира Путіна.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє ТАСС.

"Водонаєву викликали до відділення ГУ МВС РФ по Таганському району Москви. Поліцію зацікавила публікація про аборти і демографію, яку вона опублікувала в Instagram. Щодо неї почали дослідчу перевірку", – сказав співрозмовник.

Олену Водонаєву викликала поліція через критику Путіна

За словами адвоката Водонаєвої Катерини Гордон, її клієнтку "викликали в поліцію для бесіди".

"Щодо неї йде перевірка за 282 статтею КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі та приниження людської гідності). Подробиці я дізнаюся завтра, коли Водонаєву допитають у поліції", – додала адвокатка.

Нагадаємо, Водонаєва розкритикувала щорічне послання Путіна, заявивши, що не бачить сенсу, коли в бідних сім'ях "бидло" народжує дітей. Росію зірка назвала "злиденною і жадібною країною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва назвала журналістів федеральних каналів РФ повіями.

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