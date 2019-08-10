Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Дудь, Оксімірон та інші: хто із зірок прийшов на мітинг в Москві

5.8т Читати матеріал російською

Москву і Санкт-Петербург 10 серпня знову охопили масштабні акції протестів, участь в яких взяли російські знаменитості.

Так, на мітинг прибув відомий репер Оксиморон (Oxxxymiron), який відмовився від коментарів журналістам, але продемонстрував усім напис на футболці: "Свободу Єгору Жукову".

Крім того, на акції був помічений репер Fаce. Він прийшов на протести в чорній толстовці з явним наміром приєднатися до демонстрантів.

Новини
Протести в Москві: в столицю Росії стягують спецтехніку і автозаки
Fаce

Fаce

МБХ медіа

Також до людей приєднався популярний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь, загорнувшись в російський прапор.

Дудь

Дудь

"Карточный домик"

Також на акції "Повернемо собі право на вибори" були помічені: журналіст Леонід Парфьонов, блогери Данила Поперечний, Ельдар Джарахов, гурт "Кровосток" та письменниця Людмила Улицька.

"Я завжди приходжу на акції, коли в мене є можливість, я стояла з Нємцовим поруч в 12-му році та говорила, що майбутній президент десь тут, в натовпі. А тепер я кажу, що майбутній президент зараз в камері", – сказала письменниця кореспондентові "Відкритих медіа".

Леонід Парфьонов

Леонід Парфьонов

Нова газета

Данила Поперечний

Данила Поперечний

"Відкрита редакція"

Ельдар Джарахов

Ельдар Джарахов

"Відкрита редакція"

Людмила Улицька

Людмила Улицька

МБХ

Відомий мент із серіалу "Глухар" Влад Котляровський прийшов на захід. Силовики замість палиці застосували до нього фотоапарат, тобто заклали з ним селфі.

Котляровський із силовиками

Котляровський із силовиками

MDK

Тим часом, актриса Comedy Woman Катерина Варнава відмовилася вести фестиваль Meat & Beat, який проходить в Парку Горького в Москві 10 і 11 серпня.

"Для тих, хто засумнівався, що робити 10 серпня, і моя персона стала цим сумнівам чомусь причиною – уточню, що в цю суботу захід у Парку Горького ведуться не мною", – написала вона в Instagram.

Не уверена, что проявление гражданской позиции - это писать оскорбления и угрозы в адрес человека, но мне за эти пару дней так часто предлагали сгореть в Аду, что аж насморк начался😂 Боюсь, я пока вас разочарую. Гореть в аду не собираюсь, а вот тем, кто активно оставлял у меня на странице комментарии с дерзкими и уверенными проклятиями - советую вам карму свою почистить добрыми делами. Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я. #photo @dvelichko

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Oxxxymiron
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
19
Смішно
11
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Карпов Стас
Карпов Стас
Одни блогеры и реперы. Где знаменитости?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Кто-нибудь знает этих "звёзд"?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
На фото Людмила Улицкая или дедок какого то блохера из обосрателя?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...