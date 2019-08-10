Дудь, Оксімірон та інші: хто із зірок прийшов на мітинг в Москві

Москву і Санкт-Петербург 10 серпня знову охопили масштабні акції протестів, участь в яких взяли російські знаменитості.

Так, на мітинг прибув відомий репер Оксиморон (Oxxxymiron), який відмовився від коментарів журналістам, але продемонстрував усім напис на футболці: "Свободу Єгору Жукову".

Оксімірон приїхав на акцію на проспекті Сахарова. На футболці у нього написано "Свободу Єгору Жукову". Фото: МБХ медіа pic.twitter.com/PcPUTxwEkh - МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Крім того, на акції був помічений репер Fаce. Він прийшов на протести в чорній толстовці з явним наміром приєднатися до демонстрантів.

Fаce МБХ медіа

Також до людей приєднався популярний журналіст і відеоблогер Юрій Дудь, загорнувшись в російський прапор.

Дудь "Карточный домик"

Також на акції "Повернемо собі право на вибори" були помічені: журналіст Леонід Парфьонов, блогери Данила Поперечний, Ельдар Джарахов, гурт "Кровосток" та письменниця Людмила Улицька.

"Я завжди приходжу на акції, коли в мене є можливість, я стояла з Нємцовим поруч в 12-му році та говорила, що майбутній президент десь тут, в натовпі. А тепер я кажу, що майбутній президент зараз в камері", – сказала письменниця кореспондентові "Відкритих медіа".

Леонід Парфьонов Нова газета

Данила Поперечний "Відкрита редакція"

Ельдар Джарахов "Відкрита редакція"

Людмила Улицька МБХ

Відомий мент із серіалу "Глухар" Влад Котляровський прийшов на захід. Силовики замість палиці застосували до нього фотоапарат, тобто заклали з ним селфі.

Котляровський із силовиками MDK

Тим часом, актриса Comedy Woman Катерина Варнава відмовилася вести фестиваль Meat & Beat, який проходить в Парку Горького в Москві 10 і 11 серпня.

"Для тих, хто засумнівався, що робити 10 серпня, і моя персона стала цим сумнівам чомусь причиною – уточню, що в цю суботу захід у Парку Горького ведуться не мною", – написала вона в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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