"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику

Екс-солістка "золотого складу" українського колективу "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва нарвалася на критику через яскравий образ.

У Instagram співачка опублікувала знімки з Каннського фестивалю: "Кожен гість, який вийшов на доріжку, відчуває себе зіркою. Гарне свято, красиві люди, мистецтво, кіно", - поділилася Джанабаєва враженнями.

Увага користувачів мережі привернула червона сукня артистки, яка підкреслювала її пишні груди. Також їм не сподобалася відсутність яскравої зачіски у співачки.

"Мати, що вигодувала двох дітей, вже має право не оголяти свою обвислі груди! Не ганьбіться", "А чому коріння волосся не пофарбовані до Канн?" "Хто ж на червону доріжку вбирається в червону сукню?" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джанабаєва, яка вийшла заміж за відомого співака Валерія Меладзе, вперше розповіла подробиці про їх скандальний роман.

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