ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Новини шоу-бізнесу

"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику

5.6тЧитати матеріал російською

Екс-солістка "золотого складу" українського колективу "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва нарвалася на критику через яскравий образ.

У Instagram співачка опублікувала знімки з Каннського фестивалю: "Кожен гість, який вийшов на доріжку, відчуває себе зіркою. Гарне свято, красиві люди, мистецтво, кіно", - поділилася Джанабаєва враженнями.

Увага користувачів мережі привернула червона сукня артистки, яка підкреслювала її пишні груди. Також їм не сподобалася відсутність яскравої зачіски у співачки.

Новини
"Філософствує без трусів": абсолютно гола екс-"ВІА Гра" завела мережу пристрасним фото

"Мати, що вигодувала двох дітей, вже має право не оголяти свою обвислі груди! Не ганьбіться", "А чому коріння волосся не пофарбовані до Канн?" "Хто ж на червону доріжку вбирається в червону сукню?" - пишуть коментатори.

"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику
"Обвислі груди!" Екс-"ВІА Гра" у відвертому вбранні нарвалася на жорстку критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джанабаєва, яка вийшла заміж за відомого співака Валерія Меладзе, вперше розповіла подробиці про їх скандальний роман.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Альбіна Джанабаєва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки