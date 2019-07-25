Зірку російських серіалів зухвало обікрали в Москві

48-річну російську актрису театру і кіно Олену Доронину зухвало обікрали в Москві.

Злочинці проникли в квартиру артистки на Суднобудівній вулиці, підібравши ключі. Вони відчинили двері і винесли з будинку 60 тисяч рублів і ювелірні прикраси на суму 258 тисяч рублів, повідомляє РЕН ТВ.

Олена Дороніна Фото: starhit.ru

Зазначається, що зараз цією справою займаються співробітники поліції, ведеться слідство. Особи грабіжників не встановлені. Сама потерпіла поки не коментує інцидент.

До слова, Олена Дороніна відома за такими серіалами, як "Метод", "Готель Елеон", "Єрмак".

Олена Дороніна в серіалі "Розшук-2" Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Олена Корікова, зірка серіалу "Бідна Настя", повідомила про крадіжку. Знаменитість нібито обікрали поруч з великим торговим центром.

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