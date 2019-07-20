ДочкаКрутого вразила мережу вульгарними фото з величезними грудьми

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила величезні груди на відвертих знімках.

Так, 33-річна Вікторія Крута збентежила шанувальників в мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram і відразу ж видалила.

Ігор Крутой з донькою viva.ua

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Нагадаємо, в червні 2014 року падчерка Ігоря Крутого вийшла заміж за ресторатора Давида Берковича. Весілля Вікторії відбулася в Монте-Карло. У 2015 році вона вперше стала мамою. Крута подарувала чоловікові дочку, яку назвали Демі-Роуз

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Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Вікторії, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Вікторія Крута Instagram @ victoriakrut

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутий, при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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