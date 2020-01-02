"Ну що за богиня?" MARUV у костюмі кішечки завела мережу

Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) у відвертому костюмі спокусливої кішечки привітала фоловерів із Новим роком.

Відповідне відеозвернення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

"Найдобріший вечерочок! Вітаю вас із Новим роком і бажаю, щоб у вас було все і вам за це нічого не було!" – сказала співачка.

MARUV Instagram maruvoficcial

Фоловери засипали MARUV лайками і компліментами. "Ну що за богиня!? З Новим роком, Анечко!", "Мрію про те, щоб Марув у такому образі жила у мене вдома", "Як завжди запальничка! Вогонь, а не дівчина", – написали вони.

Скріншот Instagram maruvoficcial

Скріншот Instagram maruvoficcial

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV стала однією зі знаменитостей, які кардинально змінили імідж в 2019 році. При цьому вона не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку.

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