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2 січня • оновлено в 02:47
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"Ну що за богиня?" MARUV у костюмі кішечки завела мережу

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Скандальна українська співачка MARUV (Анна Корсун) у відвертому костюмі спокусливої кішечки привітала фоловерів із Новим роком.

Відповідне відеозвернення вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, зібравши безліч захоплених коментарів.

"Найдобріший вечерочок! Вітаю вас із Новим роком і бажаю, щоб у вас було все і вам за це нічого не було!" – сказала співачка.

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MARUV

MARUV

Instagram maruvoficcial

Фоловери засипали MARUV лайками і компліментами. "Ну що за богиня!? З Новим роком, Анечко!", "Мрію про те, щоб Марув у такому образі жила у мене вдома", "Як завжди запальничка! Вогонь, а не дівчина", – написали вони.

Скріншот

Скріншот

Instagram maruvoficcial

Скріншот

Скріншот

Instagram maruvoficcial

з 2020

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, MARUV стала однією зі знаменитостей, які кардинально змінили імідж в 2019 році. При цьому вона не дає про себе забути, постійно епатуючи і дивуючи публіку.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
MARUV
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