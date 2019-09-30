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30 вересня • оновлено в 19:19
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"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, викликала суперечки серед своїх фанів пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фотографію в легкому червоному топі, з-під якого визирають груди, і з яскраво нафарбованими у той же червоний колір губами.

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"Був гарний, теплий день" – підписала знімок Лобода.

Частина фоловерів з захопленням поставилися до нового посту співачки, захоплюючись її красою з підписами: "Милуюся вами", "Просто сексі", "Обожнюю" та іншими. Але чимало людей залишилися незадоволені виглядом Лободи.

"Кошмар, яка вульгарність", "Мутнувате якесь", "Страшнувата", "Злегка підгуляла", "Так, у багатьох дивне поняття про красу", "Ну і губешкі ... І щось я не бачу на фото гарного дня", – пишуть вони.

"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
Світлана Лобода

Світлана Лобода

www.instagram / lobodaofficia

"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото
"Ну і губешки": фанати розкритикували Лободу за пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода спровокувала чутки про новий роман.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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