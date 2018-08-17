Новий сезон шоу "Танці з зірками": відомий діджей погодилася взяти участь

Колишня солістка групи NIKITA Анастасія Кумейко або Dj Nanа візьме участь в новому сезоні танцювального телевізійного шоу "Танці з зірками".

Як повідомляє піар-служба співачки, успішна кар'єра Нани почалася саме з танців - багато років дівчина була солісткою відомого у всіх країнах СНД балету "ТОДЕС", а також учасницею балету Студії "Квартал 95", з якими гастролювала в багатьох містах України та зарубіжжя.

На своїй сторінці в Instargam, яка налічує десятки тисяч фоловерів, NANA часто дражнить уяву своїх шанувальників чудовою фізичною формою і фірмовими гарячими танцями. Тепер побачити спекотні танцювальні па сексуальної артистки зможе вся країна.

"Участь в проекті" Танці з зірками" було моєю мрією ще в той час, коли я співала в групі "А.R.М.I.A".. І зараз, через час, коли у мене з'явилася можливість реалізувати себе на паркеті, я розцінюю це, в першу чергу, як виклик самій собі", - прокоментувала свою участь у шоу Dj NANA.

З ким в парі знаменита діджей буде битися за перемогу в проекті залишається загадкою до першого випуску. Однак, вже зовсім скоро всі інтриги розкриються і шанувальники культового шоу зможуть насолоджуватися запальними танцями учасників в прямому ефірі.

Новий сезон "Танці з зірками" стартує 26 серпня о 21:00 на каналі 1 + 1