"Новий мужик і старий купальник": шанувальники не оцінили пікантні фото Волочкової

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова виклала в мережу свої фото з сімейного відпочинку на Кіпрі.
Знімки вона оприлюднила в своєму Instagram, але після численних негативних відгуків балерина заблокувала можливість коментування.
Зокрема вона виклала фото на якому позує на пірсі топлес, прикриваючи груди руками.
Також з'явилися фото з другом Юрієм Гончаром, який допомагав дочці Волочкової Аріні з розвитком вокалу.
А ось і Юрочка Гончар @gonchar_production 🌺 З білими розамі.🌹 І душевним теплом! У розкішному готелі Кіпру @meritroyal 🌺👍🏼 Він же і допомагав Арише в розвитку вокалу протягом року. І записали вони пісні. А ми з Юрою неймовірні друзі! 🙏🏻 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # радість # танець # я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me # літо # квіти #bmckids # море # сонце
Вона відпочивала в шикарному готелі зі своєю дочкою.
Не обійшлося і без фірмового шпагату балерини.
Шанувальники розкритикували фотографії Волочкової.
"Де Міша? Давно не було фото з ним", "Новий мужик, старий купальник", "Напружує така постійна зміна партнерів, а дочка-підліток зазвичай копіює стиль життя матері" та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Волочкова шокувала своїм вбранням на дитячому концерті.