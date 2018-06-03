"Новий мужик і старий купальник": шанувальники не оцінили пікантні фото Волочкової

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова виклала в мережу свої фото з сімейного відпочинку на Кіпрі.

Знімки вона оприлюднила в своєму Instagram, але після численних негативних відгуків балерина заблокувала можливість коментування.

Зокрема вона виклала фото на якому позує на пірсі топлес, прикриваючи груди руками.

Також з'явилися фото з другом Юрієм Гончаром, який допомагав дочці Волочкової Аріні з розвитком вокалу.

Вона відпочивала в шикарному готелі зі своєю дочкою.

Не обійшлося і без фірмового шпагату балерини.

Шанувальники розкритикували фотографії Волочкової.

"Де Міша? Давно не було фото з ним", "Новий мужик, старий купальник", "Напружує така постійна зміна партнерів, а дочка-підліток зазвичай копіює стиль життя матері" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анастасія Волочкова шокувала своїм вбранням на дитячому концерті.