Ноги до стелі: Волочкова показала напівголий шпагат у лазні

Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала шанувальників вертикальним шпагатом, стоячи на гойдалці у вигляді ведмедя.

Відповідним знімком вона поділилася в своєму Instagram. Таку незвичайну декорацію балерина знайшла в лазні, де, за її словами, святкувала зі своїм коханим "невелику, але дуже особисту і красиву спільну дату".

"Моя рівновага на гойдалці бездоганна в горизонтальному і вертикальному шпагаті", – написала Волочкова.

Новини Гола Волочкова показала вульгарний шпагат

Анастасія Волочкова Politeka

"Цей добрий ведмідь-гойдалка, як символ "Андріївських лазень". Ми чудово відпочили з коханим у цьому комплексі вже не вперше", – додала балерина.

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