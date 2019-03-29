Ноги до стелі: Волочкова показала напівголий шпагат у лазні

Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала шанувальників вертикальним шпагатом, стоячи на гойдалці у вигляді ведмедя.
Відповідним знімком вона поділилася в своєму Instagram. Таку незвичайну декорацію балерина знайшла в лазні, де, за її словами, святкувала зі своїм коханим "невелику, але дуже особисту і красиву спільну дату".
"Моя рівновага на гойдалці бездоганна в горизонтальному і вертикальному шпагаті", – написала Волочкова.
Анастасія Волочкова
Politeka
"Цей добрий ведмідь-гойдалка, як символ "Андріївських лазень". Ми чудово відпочили з коханим у цьому комплексі вже не вперше", – додала балерина.
Моє рівновагу на гойдалках бездоганно в горизонтальному і вертикальному шпагате.😉 😂 Цей добрий ведмідь-гойдалки, як символ "Андріївських лазень". Ми чудово відпочили з коханим в цьому комплексі вже не впервие.👍🏼Отметів невелику, але дуже особисте і красиву спільну дату.🌺🙏🏻❤️ # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # шпагатволочковой # лазня # ми # любов # радість
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