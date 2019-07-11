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"Нісенітниця, шлак": екс-суддя ''Х-фактора" розніс повернення Ротару на сцену

7.3т Читати матеріал російською

Музичний критик і екс-суддя "Х-фактор" Сергій Сосєдов розгромив повернення на сцену і творчість української співачки Софії Ротару, яка виступила на фестивалі Atlas Weekend у Києві.

За його словами, пісні артистки вже давно заспівані, нового вона нічого створити не може, а своїм успіхом вона зобов'язана чоловікові Анатолію Євдокименку, передає "Собеседник" (щоб подивитися виступ Ротару в Києві, проскрольте до кінця сторінки).

"Пісні Соні Ротару, як і Пугачової, вже давно заспівано. Сказати їм публіці більше немає чого. Але якщо у неї є сили, Соня здорова і може пересуватися, то чому б не заспівати? Звичайно, це будуть виступи під фонограму. Соня Ротару завжди під неї працювала. Невже ви думаєте, що в свої 72 роки вона заспіває ні з того ні з сього живцем", – заявив Сосєдов.

Софія Ротару в Києві

Софія Ротару в Києві

Facebook-сторінка Atlas Weekend

За його словами, у Ротару проблеми з легенями почалися ще в 1970-х роках, тому чекати живого співу від артистки "було б просто смішно". Також критик прокоментував той факт, що співачка збирається представити нову пісню на "Новій хвилі".

"Думаю, що це буде ще одна шлакова пісня. У Соні в останні роки з'явилося повно тужних пісень, як "Океан любові". Я їх не слухаю: вони нецікаві. Це не пісні, а дурниця. Неталановито, немузикально, нехітово – нісенітниця собача", – додав Сосєдов.

Виступ Софії Ротару на фестивалі

Виступ Софії Ротару на фестивалі

Facebook-сторінка Atlas Weekend

Він нагадав, що раніше Ротару співала твори Івасюка, Фельцмана, Бабаджаняна, але вони померли, а робив аранжування їй Анатолій Євдокименко, завдяки якому вона зазнала успіх. Розмір гонорарів артистки в 100 тисяч євро його шокував.

"Це дуже велика сума за фонограмний концерт. Просто дико багато. Я не знаю, хто їй платить такі гроші. Потрібно бути просто лохом, щоб стільки заплатити. Краще б олігархи віддали кошти жебраком або ж своїм працівникам. А Ротару потрібно платити вдвічі менше. З урахуванням її імені цієї суми більш ніж достатньо. А сотка – це, вибачте, перебір", – підкреслив він.

Софія Ротару

Софія Ротару

Facebook-сторінка Atlas Weekend

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася брати участь в "Пісні року" і давати концерти в Росії після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захопленням військовополонених. Вона стала жертвою нападок з боку російських знаменитостей.

Так, скандальний продюсер Йосип Пригожин заявив, що народна артистка України стала заручницею "київської банди". Також її хотіли позбавити звання народної артистки Росії.

А нещодавно в РФ повідомили, що Ротару виступить на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Сочі в серпні.

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Тема
Фестивалі та концерти
Особи
Софія Ротару Сергій Сосєдов
Місце
Україна Київ
Теги
шоу-бизнес музика
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