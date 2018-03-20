"Нісенітниця": Макаревич відреагував на скандал з "д*біламі"

Російський співак і музикант, лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич відмовився коментувати істерику в російських ЗМІ, яка виникла після його заяви, що державна пропаганда, робить з росіян "злісних дебілів".

З музикантном, що знаходиться на гастролях в Сполучених штатах Америки, лише з другої спроби вдалося зв'язатися kp.ru .

"Всю цю нісенітницю, яка вибухнула після моїх слів, коментувати не збираюся. І ще... Тобі не здається, що істерика, яка почалася, як раз і підтверджує правильність моїх слів?" - заявив він журналісту.

Нагадаємо, відвідавши США, артист опублікував в мережі кілька фото, при цьому порівняв американців і росіян.

"Якихось три роки не був у Америці. І вперше вразило - наскільки вони спокійніше, веселіше і добріше нас. Це не вони стали краще - вони не стали краще. Це з нами відбувається щось жахливе", - зазначив Макаревич.

При цьому на питання, як врятувати людей від пропаганди, Макаревич жартома запропонував спиляти Останкінську вежу. Пост співака в соцмережі зібрав понад 3 тис. Лайків, кілька сотень репоста і десятки солідарних коментарів.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше співак Юрій Лоза жорстко відповів Макаревичу, заявивши, що в РФ є доброзичливі люди.