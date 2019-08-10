Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новини шоу-бізнесу

Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу

2.9т Читати матеріал російською

Українська ведуча Леся Никитюк розвеселила шанувальників фото з великими кавунами.

Знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що він був зроблений на батьківщині кавунів - в Херсоні. "Знайди диньки на фото", - пожартувала Никитюк.

Шанувальники миттєво розкусили її грайливий натяк, і активно взялися коментувати публікацію в соцмережі.

Новини
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото
Леся Никитюк

Леся Никитюк

instagram

"Королева кавунів", "Леся, ти найкраща", "Всі кавуни оцінили такі дині", "Навіщо так ягоду топтати", "Як мінімум персики", "Диньки в топіку", "Такі диньки важко не помітити", - пишуть вони.

Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу
Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Никитюк опублікувала в мережі пікантний знімок у відвертому купальнику.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна Херсон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...