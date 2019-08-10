Нікітюк похвалилася величезними кавунами і завела мережу

Українська ведуча Леся Никитюк розвеселила шанувальників фото з великими кавунами.

Знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що він був зроблений на батьківщині кавунів - в Херсоні. "Знайди диньки на фото", - пожартувала Никитюк.

Шанувальники миттєво розкусили її грайливий натяк, і активно взялися коментувати публікацію в соцмережі.

Леся Никитюк instagram

"Королева кавунів", "Леся, ти найкраща", "Всі кавуни оцінили такі дині", "Навіщо так ягоду топтати", "Як мінімум персики", "Диньки в топіку", "Такі диньки важко не помітити", - пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Никитюк опублікувала в мережі пікантний знімок у відвертому купальнику.

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