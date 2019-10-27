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27 жовтня • оновлено в 21:07
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"Ніхто не зможе купити": в "Дизель Шоу" розкрили правду про власників

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Гумористичний телепроєкт "Дизель Шоу" повністю належить його учасникам, серед власників немає політиків і олігархів.

Про це в ефірі ObozTV розповів шеф-редактор "Дизель студіо" Олексій Бланар, коментуючи чутки про нібито придбання проєкту п'ятим президентом України Петром Порошенком.

"Я думаю, що політики нами цікавилися з першого дня створення. Політики, особливо останнім часом, цікавляться гумором і впливом на маси через гумор. Але наш шлях залишається незмінним, нас купити неможливо – я кажу це всім політикам, усім олігархам", – заявив Бланар.

На прохання перерахувати прізвища власників "Дизель Шоу" шеф-редактор назвав продюсерів та акторів проєкту: "Бланар, Шинкаренко, Крутоголов, Сморигін, Булітко, Глущенко".

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"Нас часто в інтернеті називають "сім'я Дизель". Ми так і живемо. У сім'ю нікого не можна запросити ззовні, сім'я не продається", – наголосив Бланар.

"Якщо ви питаєте, чи є хтось (із власників – ред.) ззовні, його немає", – додав він.

Зазначимо, що раніше сайт жартівливих новин UaReview опублікував фейк про те, що колишній глава держави Петро Порошенко нібито купив за 24 млн грн телепроєкт "Дизель Шоу" як відповідь Володимиру Зеленському та студії "Квартал 95". Ця інформація була підхоплена деякими інтернет-ЗМІ і наробила багато галасу в інтернеті.

В 'Дизель Шоу' розкрили правду про власників

karachun.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше актор і художній керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов жартома заявляв про намір балотуватися в президенти України.

Шоу "Бурчук LIVE" дивіться щодня у будні з 15:00 до 17:00 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV
Особа
Олексій Бланар
Місце
Україна
Тег
Дизель Шоу
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