З'явилася нова інформація про стан госпіталізованого Гаркаліна

Російський актор театру та кіно Валерій Гаркалін, якого в лютому госпіталізували в інститут швидкої допомоги імені Скліфосовського під час гастролей, досі знаходиться у лікарні.

Артиста забрали в лікарню ще 23 лютого, таким чином, він знаходиться у важкому стані вже майже місяць. Про це РІА "Новости" повідомили в НДІ імені Скліфосовського.

Гаркалин все ще залишається у лікарні у відділенні гострих ендотоксикозів у стані середнього ступеня тяжкості.

Валерій Гаркалін ВладТайм

"Увечері та вранці температура 36,7 градусів, стан середньої тяжкості, так само у відділенні гострих ендотоксикозів", - повідомили у лікарні.

Нагадаємо, Гаркаліна госпіталізували в кінці лютого з запаленням легенів. При цьому його дочка стверджувала, що актор почувається набагато краще та найгірше вже позаду.

Як повідомляв "Обозреватель", на початку березня стан артиста вдалося стабілізувати і його перевели з екстреної реанімації в загальну.