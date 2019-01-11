Звинуватили в крадіжці: Пугачова розповіла про скандал з російською зіркою

Легендарна артистка, примадонна російської естради Алла Пугачова розповіла про те, як її звинуватили в крадіжці пісні відомого співака Валерія Леонтьєва.

Так, в шоу "Сьогодні ввечері" на росТВ зірка разом з колегами по сцені Ігорем Ніколаєвим, Філіпом Кіркоровим, Іриною Аллегрової, чоловіком Максимом Галкіним і іншими поділилася скандальною історією про плагіат. Відео відповідного епізоду передачі опубліковано на Instagram-сторінці Ніколаєва (подивитися ролик можна в кінці новини).

"Була одна пісня, мені її принесли – я й заспівала. Включаю телевізор – а там кажуть, що Пугачова вкрала пісню у Леонтьєва. Нехай він і розбирається, що це було", – висловилася примадонна.

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв Комсомольська правда

Відзначимо, в передачі "Сьогодні ввечері" Пугачова також виступила разом з "імператрицею" російської естради Іриною Аллегрової, чим дуже здивувала публіку. Так, багато шанувальників знаменитостей відзначили, що вперше бачать артисток разом. Раніше Аллегрова і Пугачова не перетиналися навіть на збірних концертах. У свою чергу ЗМІ повідомляли, що співачки багато років вороже ставилися одне до одного.

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв Аll Womens

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв Uznayvse.ru

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв rumenews.com

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв Комсомольська правда

Алла Пугачова і Валерій Леонтьєв Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно користувачі мережі також вказали на дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка, шоумена Максима Галкіна. Багато шанувальників зіркової пари зазначили, що відносини між подружжям видаються напруженими.

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